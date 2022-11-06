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Дарья Касаткина: сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать

Дарья Касаткина: сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Форт-Уэрте (Техас, США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии. Данное поражение не позволило Касаткиной выйти в полуфинал соревнований.

«Конечно, сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать. Но я должна быть объективна и признать, что это был лучший сезон в моей карьере. Честно говоря, если бы мне кто-то сказал в начале сезона, что я буду на Итоговом турнире, то, я, наверное, не поверила бы.

Я разочарована своей игрой на тай-брейке в третьем сете. Это был отличный поединок и хороший матч, но, к сожалению, кто-то должен выиграть, а кто-то – проиграть. Это больно, но таков спорт. Думаю, что наш уровень был довольно равным, в третьем сете между нами не было большой разницы. Когда не хочешь проигрывать, выжимаешь из себя всё. Это именно то, что я делала. Сейчас я чувствую себя совершенно опустошённой», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

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