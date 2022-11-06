Видеообзор поражения Касаткиной от Гарсии в решающем матче за выход из группы на Итоговом
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии на Итоговом турнире WTA со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дикис Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Дарья Касаткина — Каролин Гарсия.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За три сета россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Каролин Гарсии четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. Француженка вышла в полуфинал, где встретится с гречанкой Марией Саккари.
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