Каролин Гарсия: у меня была паника. Я потеряла рассудок в матче с Касаткиной
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Полуфиналистка Итогового турнира WTA, француженка Каролин Гарсия высказалась о матче группового этапа с россиянкой Дарьей Касаткиной.
«Это определённо большое достижение. Уже очень горжусь тем, что попала в восьмёрку лучших. Я действительно не знаю, понимаю ли, что завтра полуфинал. Это доказывает, что этот год определённо был хорошим. Я была очень далеко от топ-10, топ-8, но пробилась сюда. Матч сегодня — ещё одно доказательство того, что мой стиль игры работает, и я должна продолжать действовать в том же духе.
У меня был кризис во время матча, паника. Думаю, что немного потеряла рассудок. Очевидно, что Даша хорошо защищалась, а я много ошибалась, но второй сет был очень хорош. Третья партия — битва», — цитирует Гарсию пресс-служба WTA.
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