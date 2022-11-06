Оже-Альяссим опубликовал пост после первого поражения за 17 матчей

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмой в рейтинге ATP) выложил пост после вылета с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где он в полуфинальном матче уступил представителю Дании Хольгеру Руне — 4:6, 2:6.

«Всегда жаль видеть конец недели на любом турнире, особенно на таком, как Париж. Ухожу с поводами для гордости и теперь даю себе немного времени отдохнуть, прежде чем переместиться в Турин», — написал канадец в своих социальных сетях.

Оже-Альяссим отобрался на Итоговый турнир на «Мастерсе» В Париже. Помимо него, на турнире сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, американец Тейлор Фритц и норвежец Каспер Рууд.