«Я расстроился за неё». Чесноков высказался о вылете Касаткиной с Итогового чемпионата WTA
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от француженки Каролин Гарсии в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Данное поражение не позволило Касаткиной выйти в полуфинал соревнований.
«Мне кажется, ей просто не хватило одного-двух мячей. Она дошла до тай-брейка решающей партии и проиграла со счётом 5:7, не хватило какого-то удара, какого-то везения, это очень обидно, всё было так близко. Было понятно, что с Игой Свёнтек бороться будет очень сложно, но остальные соперницы были примерно одного уровня. Очень жаль, мне бы хотелось видеть Касаткину в полуфинале Итогового турнира, я расстроился за неё», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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