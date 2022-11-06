Лиса Рэймонд — о Серене Уильямс: когда она завершила карьеру, ушла часть меня

Обладательница карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде американка Лиса Рэймонд высказалась о завершении карьеры Серены Уильямс.

«Она была в туре всё время, пока я играла. Я играла против Серены в одиночном, парном, смешанном разряде. Я была с ней в командах. Когда Серена завершила карьеру, ушла часть меня. Она была большой частью моей теннисной карьеры во многих отношениях. То, что она сделала для тенниса и женщин в спорте, просто нереально. Я, конечно, пролила много слёз, наблюдая за её последним матчем на US Open», — приводит слова Рэймонд Sportskeeda.

Серена Уильямс 23 раза выигрывала мэйджоры, победив в 367 матчах на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.