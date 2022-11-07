Райлли Опелка показал эпатажные фотографии с 42-летней Винус Уильямс

37-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в своих социальных сетях поделился фотографиями с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Винус Уильямс.
Фото: из личного архива Опелки
Фото: из личного архива Опелки
Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).
42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
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