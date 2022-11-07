Соболенко – 4-я теннисистка в истории, обыгравшая первые три ракетки на одном турнире

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся второй полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 21-летняя полька Ига Свёнтек (первый номер рейтинга) и 24-летняя представительница Белоруссии Арина Соболенко (шестая ракетка мира).



Встреча завершилась победой Соболенко – 6:2, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.



Таким образом, Соболенко стала четвёртой теннисистка в истории, которой удалось обыграть все три первые ракетки текущего рейтинга на одном турнире. Она смогла одолеть на этом Итоговом турнире Свёнтек (1-й номер рейтинга), Онс Жабер (2-й номер рейтинга) и Джессика Пегула (3-й номер рейтинга). До Соболенко такого достичь удавалось только Штеффи Граф, Серене и Винус Уильямс.

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