Каролин Гарсия высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, что думает по поводу предстоящего финального матча на Итоговом чемпионате WTA. Соперницей Гарсии станет представительница Беларуси Арина Соболенко.

«Арина очень мощный игрок, с классной подачей, классным форхендом. Похоже, сейчас она играет в отличный теннис. Мы знаем, что она очень эмоционально проявляет себя, выполняя удары. Я играла с ней пару месяцев назад в Цинциннати.

Теперь всё иначе. Очевидно, мне надо оказывать на неё давление. Постараюсь сыграть в свой теннис», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.

Финал состоится в ночь с 7 на 8 ноября мск.

Соболенко в полуфинале Итогового чемпионата WTA обыграла первую ракетку мира 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.