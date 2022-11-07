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Каролин Гарсия высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA

Каролин Гарсия высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA
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Французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, что думает по поводу предстоящего финального матча на Итоговом чемпионате WTA. Соперницей Гарсии станет представительница Беларуси Арина Соболенко.

«Арина очень мощный игрок, с классной подачей, классным форхендом. Похоже, сейчас она играет в отличный теннис. Мы знаем, что она очень эмоционально проявляет себя, выполняя удары. Я играла с ней пару месяцев назад в Цинциннати.

Теперь всё иначе. Очевидно, мне надо оказывать на неё давление. Постараюсь сыграть в свой теннис», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.

Финал состоится в ночь с 7 на 8 ноября мск.

Соболенко в полуфинале Итогового чемпионата WTA обыграла первую ракетку мира 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.

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