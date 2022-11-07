Тренер Руне Патрик Муратоглу обратился к Хольгеру после его победы над Джоковичем в финале
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Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер 19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, обратился к подопечному, после того как тот обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Руне победил Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Хольгер, я впечатлён твоей уверенностью, страстью к игре и боевым духом. Эти четыре недели показали все твои качества и потенциал всему миру. Я счастлив, что являюсь частью твоей команды. Команды, которую я хочу поблагодарить за такой невероятный момент», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.
Благодаря победе датский спортсмен, занимавший 18-е место в рейтинге ATP, поднялся сразу на восемь строчек и стал 10-м.
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