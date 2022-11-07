Ник Кирьос отреагировал на совет подписчика «быть мужчиной, а не истеричкой на корте»

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на едкий комментарий одного из подписчиков в социальных сетях.

Кирьос проводил рубрику «Вопрос-Ответ». «Перестань вести себя как истеричка и будь мужчиной на корте», — написал Нику один из пользователей.

«Ты имеешь в виду вот так?» — ответил Кирьос, прикрепив своё фото с трофеем, завоёванным в Вашингтоне (США).

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема», это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Отметим, что вместе с Коккинакисом он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в паре.