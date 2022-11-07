Ник Кирьос: в следующем сезоне проведу матч-реванш с Джоковичем в его родном городе
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в следующем сезоне сыграет матч-реванш с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем.
Кирьос проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Сыграешь ли ты с Джоковичем в парном разряде, когда он будет завершать карьеру? Это было бы безумием», — спросил Ника один из подписчиков.
«У меня будет матч-реванш с Новаком в следующем году в его родном городе. Вы к этому не готовы», — ответил Кирьос.
Под реваншем австралиец имеет в виду то, что проиграл Джоковичу в финале Уимблдона-2022. Предположительно, в следующем сезоне Кирьос собирается выступить на грунтовом турнире ATP-250, который проходит в Белграде (Сербия).
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