Глава «Мастерса» в Париже считает, что Надаль и Джокович будут доминировать ещё два года

Глава турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) и бывший теннисист Седрик Пьолин выделил поколения. которые сейчас присутствует в теннисе, отметив, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут доминировать в туре ещё два года.
«Кто выделяется среди молодого поколения? Легко ответить. Есть талантливый Руне, который почти квалифицировался на Итоговый и победил нескольких игроков из топ-10. Феликс тоже. У него была замечательная победная серия. Оба выделяются на фоне других.
Сейчас одновременно играют три поколения. Есть старшее с Надалем и Джоковичем. Также есть Циципас, Зверев, Медведев и Тим. Вернётся ли последний? Это большой вопрос. То, что сейчас происходит в теннисе, очень интересно и захватывающе. Сколько ещё будут доминировать Надаль и Джокович? Я думаю, что у них осталось два сезона», — цитирует Пьолина Sportskeeda.
- 7 ноября 2022
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