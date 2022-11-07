«Красота на каждом углу». Феликс Оже-Альяссим опубликовал стильное фото из музея Dior

Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал в социальных сетях стильное фото. Спортсмен посетил музей бренда Dior, который находится на авеню Монтень в Париже (Франция).
«Красота на каждом углу», — подписал фото Оже-Альяссим.
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
Ранее Оже-Альяссим дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где со счётом 4:6, 2:6 проиграл будущему чемпиону, 19-летнему датчанину Хольгеру Руне. Отметим, что до данной встречи канадец не проигрывал в 17 матчах подряд. Он победил на турнирах ATP-250 во Флоренции (Италия) и Антверпене (Бельгия), а также на соревнованиях категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Оже-Альяссим отобрался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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