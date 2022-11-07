«Глоток свежего воздуха». Эшли Барти высказалась о доминации Иги Свёнтек в женском туре

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти высказалась о доминации польской теннисистки Иги Свёнтек в женском теннисе.
«Она — глоток свежего воздуха, и она на 100% доминировала в этом сезоне. Ига была на уровень, на голову выше остальных, и было удивительно видеть, как она раскрывается», — приводит слова Барти Sportskeeda.
В этом сезоне Ига завоевала трофеи на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также на шести турнирах под эгидой WTA. Кроме того, Свёнтек стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла не менее чем в 10 финалах за сезон. На Итоговом чемпионате WTA Свёнтек уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко в полуфинале.
Напомним, Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, когда ей было 25 лет.
- 7 ноября 2022
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