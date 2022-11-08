«Это смешно». Корне сравнила соперничество Руне и Алькараса с Джоковичем и Надалем

36-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала итоги турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Напомним, в финале 19-летний датчанин Хольгер Руне обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. По ходу соревнований Руне также одолел Стэна Вавринку, Хуберта Хуркача, Андрея Рублёва, Феликса Оже-Альяссима и Карлоса Алькараса.
«Алькарас и Руне одного года. Это заставило меня смеяться, потому что у меня сложилось впечатление, что вместе с ними мы переживём годы Джоковича и Надаля. С небольшой порцией грязного нрава и ругательств Руне и Алькарасом, который всё же ещё немного Надаль, нравится это ему или нет. Будет интересно наблюдать за тем, как развивается их соперничество», — приводит слова Корне Lequipe.
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