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Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде

Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стала победителем Итогового турнира WTA в парном разряде. В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, 11:9

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешек два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA.

Отметим, Крейчикова и Синякова являлись действующими чемпионками Итогового турнира.

Итоговый чемпионат WTA — парный разряд. Финал
08 ноября 2022, вторник. 02:45 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 0 9
6 		4 1 11
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
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