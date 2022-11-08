Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стала победителем Итогового турнира WTA в парном разряде. В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, 11:9
Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешек два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA.
Отметим, Крейчикова и Синякова являлись действующими чемпионками Итогового турнира.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
04:39
-
04:25
-
02:30
-
00:21
- 7 ноября 2022
-
23:39
-
23:25
-
23:22
-
23:08
-
22:49
-
22:33
-
22:32
-
22:04
-
21:31
-
21:15
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:15
-
19:49
-
19:08
-
18:41
-
18:25
-
18:03
-
17:58
-
17:41
-
17:27
-
16:01
-
15:48
-
14:02
-
14:01
-
13:13
-
11:36
-
11:25
-
09:32
-
09:30
Партнерский контент