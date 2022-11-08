Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стала победителем Итогового турнира WTA в парном разряде. В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, 11:9

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешек два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA.

Отметим, Крейчикова и Синякова являлись действующими чемпионками Итогового турнира.