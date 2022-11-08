Арина Соболенко не сдержала слёз после поражения от Каролин Гарсии в финале Итогового

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла сдержать слёз после того, как проиграла француженке Каролин Гарсии в финале Итогового чемпионата WTA. Соболенко потерпела поражение со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Я не стану благодарить свою команду, потому что было очень много двойных ошибок. Вы, ребята, очень плохая команда. Нет-нет-нет, я шучу!» — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

После этого на глазах у Соболенко появились слёзы.

«Это был непростой сезон для нас. Большое спасибо за поддержку», — добавила она.

В полуфинале Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.

Напомним, в финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.