Билли Джин Кинг объяснила, почему правило играть на Уимблдоне во всём белом — «ужасное»
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12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг рассказала, почему считает «ужасным» правило, в соответствии с которым теннисисты на Уимблдонском турнире обязаны играть в одежде белого цвета.
«Нет ничего хуже в спорте, чем включить телевизор и увидеть, что два игрока одеты в одинаковую форму или одинаковые костюмы. Это ужасно.
Никто не понимает, кто есть кто. Это одна из моих любимых тем. Я кричала об этом годами. Вы когда-нибудь видели спорт, где обе стороны носят одинаковую форму?» — приводит слова Кинг CNN.
Напомним, в 2022 году мужской Уимблдон выиграл Новак Джокович, обыгравший в финале Ника Кирьоса. У женщин победила уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
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