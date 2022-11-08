Корне — о Гарсии: выдающаяся!

Победительница девяти турниров WTA Ализе Корне выложила пост в соцсетях, в котором поздравила соотечественницу Каролин Гарсию с победой на Итоговом турнире в Форт-Уэрте (США).

Напомним, в финале соревнований Гарсия оказалась сильнее представительницы Беларуси Арины Соболенко — 7:6 (7:4), 6:4.

«Просто выдающаяся!» — написала Корне, добавив несколько выражающих восхищение эмодзи.

Каролин Гарсия закончила год на итоговом четвёртом месте рейтинга WTA (4375 очков). Её соперница по финалу Арина Соболенко расположилась на пятой строчке (3925). Лидирует в рейтинге с большим отрывом польская теннисистка Ига Свёнтек (11 085).

Отметим, впервые с 2011 года в топ-10 попали сразу две россиянки — Дарья Касаткина (8-е место, 3435) и Вероника Кудерметова (9-е место, 2795).