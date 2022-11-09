21-летняя Аманда Анисимова выложила селфи из тренажёрного зала. Фото
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23-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 21-летняя спортсменка выложила селфи, сделанное в тренажёрном зале.
Фото: из личного архива аманды анисимовой
Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Аманда Анисимова, посеянная на турнире под 24-м номером, неожиданно проиграла в первом круге. Американская спортсменка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 3:6. Турнир выиграла первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче победила Онс Жабер (Тунис) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). У мужчин победу отпраздновал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале в четырёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.
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