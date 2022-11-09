Тренер Руне Патрик Муратоглу объяснил, как Хольгеру удалось обыграть Джоковича в финале
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Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер 19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, рассказал, за счёт чего его подопечный обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Руне победил Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Ему удалось контролировать эмоции. Это было очень важно. Это позволило ему выиграть матч. Он был очень близок к поражению.
Он проиграл в первом сете, но не паниковал. Ему удалось оставаться сосредоточенным, чтобы найти ключ. У него действительно выдающиеся ментальные качества. Раньше он не мог управлять своими эмоциями. Сейчас он стал стабильнее с эмоциональной точки зрения во время матча. Поэтому он стал сильнее морально», — приводит слова Муратоглу Tennis365.
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