«Доминант… отправляйся на заслуженный отдых!» Эверт обратилась к Свёнтек

Обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая американская теннисистка Крис Эверт опубликовала пост, в котором выразила восхищение игрой первого номера рейтинга WTA Иги Свёнтек в прошедшем сезоне.

«Какой был год! Восемь турнирных побед, 37 выигранных матчей подряд, два мэйджора… доминант… Отправляйся на заслуженный отдых! Поздравляю», — написала Эверт, добавив три выражающих восхищение эмодзи.

Напомним, на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США) польская теннисистка уступила в полуфинале представительнице Беларуси Арине Соболенко (2:6, 6:2, 1:6), однако с большим отрывом закончила год на первом месте рейтинга WTA. Свёнтек набрала 11 085 очков, в то время как у идущей на втором месте Онс Жабер лишь 5055.