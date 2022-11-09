Эверт отметила высочайший уровень WTA-тура
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Обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая американская теннисистка Крис Эверт написала пост в соцсетях, в котором отметила мощный состав сегодняшнего WTA-тура.
«Уровень WTA-тура настолько высок, просто представьте, если бы Кенин, Брэйди, Осака, Андрееску, Кербер (я никого не забыла?) вернулись в свою лучшую форму, как это было бы интересно!» — написала Эверт.
Напомним, вчера в финале Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США) француженка Каролин Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко – 7:6 (7:4), 6:4. Гарсия закончила год на четвёртом месте рейтинга WTA. Соболенко расположилась на пятой позиции. Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, занявшая восьмую строчку.
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