Эверт отметила высочайший уровень WTA-тура

Обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая американская теннисистка Крис Эверт написала пост в соцсетях, в котором отметила мощный состав сегодняшнего WTA-тура.

«Уровень WTA-тура настолько высок, просто представьте, если бы Кенин, Брэйди, Осака, Андрееску, Кербер (я никого не забыла?) вернулись в свою лучшую форму, как это было бы интересно!» — написала Эверт.

Напомним, вчера в финале Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США) француженка Каролин Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко – 7:6 (7:4), 6:4. Гарсия закончила год на четвёртом месте рейтинга WTA. Соболенко расположилась на пятой позиции. Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, занявшая восьмую строчку.