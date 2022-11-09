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Гарбинье Мугуруса опубликовала впечатляющие снимки с отдыха на Мальдивах

Гарбинье Мугуруса опубликовала впечатляющие снимки с отдыха на Мальдивах
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях подборку впечатляющих снимков из отпуска на Мальдивах.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

В последние два сезона 29-летняя Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема». Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на US Open того же года. Её последний выход в финал на ТБШ состоялся на Australian Open — 2020.

Текущий сезон Мугуруса начинала в качестве третьей ракетки мира, а закончила – вне топ-50 рейтинга (55-е место). В 2022 году Гарбинье потерпела 17 поражений в 29 матчах.

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