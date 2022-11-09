Испания вышла вперёд в противостоянии с Казахстаном на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису со счётом 0:1 проигрывает команде Испании в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).

В первом матче противостояния 51-й номер рейтинга казахстанка Юлия Путинцева в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира Нурие Парризас-Диас со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Путинцева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету испанки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем матче чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.