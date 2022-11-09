Испания вышла вперёд в противостоянии с Казахстаном на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису со счётом 0:1 проигрывает команде Испании в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).
В первом матче противостояния 51-й номер рейтинга казахстанка Юлия Путинцева в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира Нурие Парризас-Диас со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Путинцева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету испанки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем матче чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.
Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.
- 9 ноября 2022
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