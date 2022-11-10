Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина проиграла испанке Пауле Бадосе на Кубке Билли Джин Кинг

Рыбакина проиграла испанке Пауле Бадосе на Кубке Билли Джин Кинг
Комментарии

22-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила занимающей 13-е место в рейтинге WTA испанке Пауле Бадосе в матче групповой стадии Кубка Билли Джин Кинг со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Встреча проходила в шотландском Глазго и продолжалась 2 часа 6 минут.

В первом сете Рыбакина дважды подала навылет, тогда как у Бадосы было три эйса. Однако Елена совершила 11 невынужденных ошибок при одной у соперницы. Так же явно она уступила испанке по этому показателю и в третьем сете – 18 против шести. В целом за матч представительница Казахстана отыграла семь из 11 брейк-пойнтов. Бадоса же выиграла 66% очков на своей подаче и 42% очков на приёме.

В другом матче игрового дня Юлия Путинцева в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира Нурие Парризас-Диас со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (5:7). Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.

Новость по теме
Испания вышла вперёд в противостоянии с Казахстаном на Кубке Билли Джин Кинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022