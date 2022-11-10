Рыбакина проиграла испанке Пауле Бадосе на Кубке Билли Джин Кинг

22-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила занимающей 13-е место в рейтинге WTA испанке Пауле Бадосе в матче групповой стадии Кубка Билли Джин Кинг со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Встреча проходила в шотландском Глазго и продолжалась 2 часа 6 минут.



В первом сете Рыбакина дважды подала навылет, тогда как у Бадосы было три эйса. Однако Елена совершила 11 невынужденных ошибок при одной у соперницы. Так же явно она уступила испанке по этому показателю и в третьем сете – 18 против шести. В целом за матч представительница Казахстана отыграла семь из 11 брейк-пойнтов. Бадоса же выиграла 66% очков на своей подаче и 42% очков на приёме.



В другом матче игрового дня Юлия Путинцева в упорной борьбе уступила 72-й ракетке мира Нурие Парризас-Диас со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (5:7). Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.

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