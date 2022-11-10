Рафаэль Надаль высказался о победах «Реала» и о бразильцах в клубе
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что думает о победах «Реала», и поделился мнением о представителях Бразилии в клубе. Напомним, Надаль — давний болельщик «Реала», несмотря на то что его дядя Мигель Анхель Надаль играл за «Барселону» в 90-е годы.
«Я доволен, потому что Мадрид выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. У нас молодая и интересная команда.
Есть Винисиус и Родриго, которые проводят невероятный сезон. И Эдер Милитао тоже. Я очень доволен бразильцами в клубе», — приводит слова Рафаэля Sportskeeda.
Напомним, ранее «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Соперником мадридского клуба станет «Ливерпуль».
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