Елена Веснина: у Медведева и Рублёва есть шансы выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

«Группа очень интересная. Наверное, в той группе игроки друг друга не так хорошо знают, не так часто встречались, как участники этой группы. Что Медведев – Циципас, что Рублёв – Джокович, что Медведев – Джокович играли друг против друга очень много раз. Очень ровная группа.

Безусловно, лидером считается Джокович, но тут всё неоднозначно. Я бы заранее не отдавала кубки в руки, потому что это групповой этап, всё возможно. Один матч можно проиграть, второй – выиграть… Нужно настраиваться и побеждать в каждом матче. Думаю, и у Медведева, и у Рублёва очень хорошие шансы выйти из своей группы», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.