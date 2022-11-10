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Евгений Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире АТР

Евгений Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире АТР
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

«Думаю, ни Медведев, ни Рублёв из группы не выйдут. Почему? Потому что я так думаю. Не буду вдаваться в подробности, но моё личное мнение, что ни один, ни второй из группы не выйдет», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Турнирная сетка

Напомним, в 2021 году Итоговый чемпионат ATP выиграл немец Александр Зверев. В финальном матче он в двух сетах обыграл Медведева. Зверев не сможет защитить титул. Он уже почти полгода пропустил из-за тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.

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