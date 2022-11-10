Евгений Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире АТР

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.
«Думаю, ни Медведев, ни Рублёв из группы не выйдут. Почему? Потому что я так думаю. Не буду вдаваться в подробности, но моё личное мнение, что ни один, ни второй из группы не выйдет», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в 2021 году Итоговый чемпионат ATP выиграл немец Александр Зверев. В финальном матче он в двух сетах обыграл Медведева. Зверев не сможет защитить титул. Он уже почти полгода пропустил из-за тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.
- 10 ноября 2022
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
12:01
-
11:46
-
11:22
-
11:01
-
10:16
-
09:11
-
09:02
-
08:45
-
08:36
-
08:15
-
07:54
-
07:33
-
01:19
-
00:35
-
00:01
- 9 ноября 2022
-
23:27
-
22:43
-
22:30
-
22:09
-
21:44
-
20:58
-
20:51
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:56