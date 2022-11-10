«Группа смерти». Шамиль Тарпищев — о жеребьёвке Итогового турнира для Медведева и Рублёва

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

«Это «группа смерти», явно сильнее, чем другая. Будут напряжённые матчи у всех, бессмысленно давать прогнозы. Медведеву и Рублёву важно хорошо подготовиться, но группа очень тяжёлая для всех», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в 2021 году Итоговый чемпионат ATP выиграл немец Александр Зверев. В финальном матче он в двух сетах обыграл Медведева. Зверев не сможет защитить титул. Он уже почти полгода пропустил из-за тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.