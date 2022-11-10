Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об испанце Рафаэле Надале, который сыграет в группе с Оже-Альяссимом, Фритцем и Руудом на Итоговом турнире ATP.
«Концовку сезона Надаль играет слабовато, очень сильно проводят концовку Оже-Альяссим, Фритц. Рууд очень слабо стал играть — возможно, он решил отдохнуть после US Open. Он сыграл уже два финала «Большого шлема», но после US Open вообще ничего не показал – это ужасно. Думаю, группа с Рублёвым, Джоковичем и Медведевым более сильная и интересная.
Может быть и такое, что Надаль не выйдет из группы – он играл с Полом, достаточно комфортно выиграл первый сет, не знаю, как проиграл второй, но игры не было и в третьем – 1:6. Чувствовалось, что Надаль устал, были достаточно простые ошибки. Если бы он прошёл Пола, то прошёл бы дальше по сетке и мог бы претендовать на титул. В начале турнира он один игрок, а в концовке турнира – настоящий монстр», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 10 ноября 2022
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:15
-
17:58
-
17:51
-
17:36
-
17:18
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
12:01
-
11:46
-
11:22
-
11:01
-
10:16
-
09:11
-
09:02
-
08:45
-
08:36
-
08:15
-
07:54
-
07:33
-
01:19
-
00:35
-
00:01
- 9 ноября 2022
-
23:27
-
22:43