Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об испанце Рафаэле Надале, который сыграет в группе с Оже-Альяссимом, Фритцем и Руудом на Итоговом турнире ATP.



«Концовку сезона Надаль играет слабовато, очень сильно проводят концовку Оже-Альяссим, Фритц. Рууд очень слабо стал играть — возможно, он решил отдохнуть после US Open. Он сыграл уже два финала «Большого шлема», но после US Open вообще ничего не показал – это ужасно. Думаю, группа с Рублёвым, Джоковичем и Медведевым более сильная и интересная.



Может быть и такое, что Надаль не выйдет из группы – он играл с Полом, достаточно комфортно выиграл первый сет, не знаю, как проиграл второй, но игры не было и в третьем – 1:6. Чувствовалось, что Надаль устал, были достаточно простые ошибки. Если бы он прошёл Пола, то прошёл бы дальше по сетке и мог бы претендовать на титул. В начале турнира он один игрок, а в концовке турнира – настоящий монстр», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.