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Маттео Берреттини назвал теннисиста, который является его кумиром

Маттео Берреттини назвал теннисиста, который является его кумиром
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Финалист Уимблдона 2021 года, итальянский теннисист Маттео Берреттини признался, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер является его кумиром.

«Роджер — мой кумир с тех пор, как я стал играть в теннис. Когда я пытался стать профессионалом и играл в туре, я следил за ним и пытался у него научиться. Но при этом не быть как он, потому что это невозможно.

Я могу лишь пытаться стать настолько сильным, как он. Роджер так много дал спорту. Ему больше не надо никому ничего доказывать», — приводит слова Берреттини Hello.

В сентябре 41-летний Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Его прощальным матчем стала парная встреча на Кубке Лэйвера, которую он сыграл вместе с Рафаэлем Надалем.

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