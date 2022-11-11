Маттео Берреттини назвал теннисиста, который является его кумиром

Финалист Уимблдона 2021 года, итальянский теннисист Маттео Берреттини признался, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер является его кумиром.

«Роджер — мой кумир с тех пор, как я стал играть в теннис. Когда я пытался стать профессионалом и играл в туре, я следил за ним и пытался у него научиться. Но при этом не быть как он, потому что это невозможно.

Я могу лишь пытаться стать настолько сильным, как он. Роджер так много дал спорту. Ему больше не надо никому ничего доказывать», — приводит слова Берреттини Hello.

В сентябре 41-летний Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Его прощальным матчем стала парная встреча на Кубке Лэйвера, которую он сыграл вместе с Рафаэлем Надалем.