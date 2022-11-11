Дарья Касаткина показала, как отдыхает с Натальей Забияко на Мальдивах. Фото

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с отдыха, сделанную на Мальдивах. На снимке Касаткина изображена вместе с серебряным призёром 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальей Забияко.

Фото: из личного архива дарьи касаткиной

Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Победу одержала француженка Каролин Гарсия, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в финальном противостоянии победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.