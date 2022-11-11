Оже-Альяссим рассказал, каким образом Шаповалов повлиял на его успех
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Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о своём соотечественнике Денисе Шаповалове, с которым они вместе выиграли командный турнир ATP Cup в январе текущего года. В финале канадцы одолели сборную Испании.
«Одним из важных поворотных моментов карьеры стала победа в Кубке ATP. Ты играешь не только для себя, но и для своих товарищей по команде, и добиться победы — это двойное давление. Это сильно прибавило мне уверенности.
То, что Денис находится рядом со мной во все эти моменты, когда мы подталкиваем друг друга к успеху, — это очень позитивный момент. Это та энергия и конкуренция, которые вам нужны как соотечественникам и товарищам по команде. Мы пробуждаем лучшее друг в друге», — приводит слова Оже-Альяссима New York Times.
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