Оже-Альяссим рассказал, каким образом Шаповалов повлиял на его успех

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о своём соотечественнике Денисе Шаповалове, с которым они вместе выиграли командный турнир ATP Cup в январе текущего года. В финале канадцы одолели сборную Испании.

«Одним из важных поворотных моментов карьеры стала победа в Кубке ATP. Ты играешь не только для себя, но и для своих товарищей по команде, и добиться победы — это двойное давление. Это сильно прибавило мне уверенности.

То, что Денис находится рядом со мной во все эти моменты, когда мы подталкиваем друг друга к успеху, — это очень позитивный момент. Это та энергия и конкуренция, которые вам нужны как соотечественникам и товарищам по команде. Мы пробуждаем лучшее друг в друге», — приводит слова Оже-Альяссима New York Times.