Серена Уильямс показала фото в платье своей новой коллекции одежды

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 41-летняя спортсменка показала снимок в своей коллекции одежды.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. Затем Серена заявила, что может вернуться в спорт.



До этого Серена Уильямс выложила фото в свой новой коллекции украшений.