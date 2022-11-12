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«О боже». Серена Уильямс отреагировала на стильное фото Райлли Опелки

«О боже». Серена Уильямс отреагировала на стильное фото Райлли Опелки
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38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка опубликовал в социальных сетях стильное фото.

«Чей-то психотерапевт знает о тебе всё», — подписал снимок Опелка.

Фото: из личного архива Райлли Опелки

На пост теннисиста отреагировала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс. «Боже мой… ЛОЛ», — написала Серена в комментариях.

В последний раз Опелка выступал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа. Там Райлли дошёл до третьего круга, уступив будущему чемпиону, австралийцу Нику Кирьосу. В этом году американец выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США). Всего на счету Райлли четыре титула на уровне ATP в одиночном разряде. После Вашингтона 25-летний Опелка досрочно завершил сезон из-за травмы бедра. Он пропустил «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США – 2022.

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