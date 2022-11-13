Оже-Альяссим: не теряю оптимизма. Это только первый матч

Победитель Кубка ATP 2022 года, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от финалиста «Ролан Гаррос» – 2022 и US Open – 2022, представителя Норвегии Каспера Рууда в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP — 6:7 (4:7), 4:6.

Встреча прошла на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» в Турине (Италия) на хардовом покрытии.

«Не то выступление, на которое я настраивался, но сохраняю оптимизм, потому что это только первый матч. Двигаемся дальше», — написал Оже-Альяссим в соцсетях.

Напомним, в группе с Руудом и Оже-Альяссимом также выступают бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и представитель США Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.