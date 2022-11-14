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Рафаэль Надаль уступил Тейлору Фритцу на Итоговом турнире, проиграв второй сет 1:6

Рафаэль Надаль уступил Тейлору Фритцу на Итоговом турнире, проиграв второй сет 1:6
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль (второй номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) в 1-м туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Надаль выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету американского теннисиста восемь эйсов, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперники Надаля и Фритца по группе Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим также провели очный матч. Норвежец переиграл канадца в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
13 ноября 2022, воскресенье. 23:10 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1  
7 7 		6  
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Американец сдвинул Надаля на последнее место в группе. Расклады Итогового турнира ATP Американец сдвинул Надаля на последнее место в группе. Расклады Итогового турнира ATP
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