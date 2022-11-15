Эмма Радукану показала, как отпраздновала 20-летие. Фото

Победительница Открытого чемпионата США – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фото с празднования дня рождения. 13 ноября Эмме исполнилось 20 лет.
«20. Спасибо всем за поздравления», — подписала фото Радукану.
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. В настоящий момент она является 76-й ракеткой мира.
Последние турниры сезона Радукану пропустила из-за травмы запястья. Она не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который в данный момент проходит в Форт-Уэрте (Техас, США).
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