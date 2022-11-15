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Даниил Медведев высказался об отстранении сборных России от командных турниров

Даниил Медведев высказался об отстранении сборных России от командных турниров
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Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев прокомментировал то, что сборные России по теннису отстранены от участия в командных турнирах. В 2022 году национальные команды России не принимали участия в Кубке Дэвиса (мужчины) и Кубке Билли Джин Кинг (женщины). Также российских теннисистов не будет на новом смешанном турнире United Cup, который пройдёт в январе 2023 года.

«Беспокоит ли это меня? Смотря о чём мы говорим. Некоторые вещи, конечно, остаются важными. Другие менее важны.

Если речь идёт о Кубке Дэвиса и United Cup, где мы также не можем играть, — я ожидал такого решения. Если же говорить об Уимблдоне, то могло быть иначе.

Мой образ жизни заключается в том, что я должен заботиться о себе. Я должен делать то, что должен. Я теннисист. Хочу хорошо тренироваться, стараться выигрывать матчи, стараться выигрывать турниры», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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