Елена Остапенко опубликовала фото из отпуска на Мальдивах в новом образе

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала в социальных сетях снимки в новом образе с отдыха на Мальдивах. Елена сделала себе дреды.
«Да начнётся отпуск», — подписала фото Остапенко.
Фото: из личного архива Елены Остапенко
Фото: из личного архива Елены Остапенко
После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open Елена проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом. При этом Остапенко завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ).
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