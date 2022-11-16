«Рублёва просто не существовало». Камельзон — о поражении россиянина от Джоковича

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Первый сет был боевой, но Джокович — это Джокович. Ничего своего не упускает. У него есть одна особенность — в конце сета старается никогда не проигрывать.
Новак выиграл первый сет, а во втором взял Рублёва голыми руками. Андрей не справился с первой задачей — надо было удержать первый сет. Я сам не в восторге, что Рублёв не играл во втором сете — его просто не существовало. Был один Джокович», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Отметим, что Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом.
- 16 ноября 2022
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