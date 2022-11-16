Джокович отказался высказаться о том, где бы был в рейтинге, если бы не пропуски турниров

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о том, что пропустил много турниров, в том числе два мэйджора, в текущем сезоне из-за нежелания прививаться от коронавируса.
«Не хочу рассуждать, где бы я был в рейтинге, отыграв больше турниров. Сезон был необычным. Безусловно, я пропустил много крупных турниров. Но могу сказать, что за этот год я многое узнал о себе, о мире, а также о некоторых людях, которые определённым образом вели себя по отношению ко мне во всём этом процессе.
Я всегда благодарен за опыт, каким бы он ни был. Стараюсь быть позитивным в жизни и сохранять оптимизм. С нетерпением жду начала нового сезона в Австралии. Посмотрим, как сложится следующий год», — сказал Джокович на пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP.
- 16 ноября 2022
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