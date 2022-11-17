Медведев проиграл Циципасу на тай-брейке в матче Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся пятым номером мирового рейтинга, потерпел поражение в матче с третьей ракеткой мира греком Стефаном Циципасом в матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине. Итоговый счёт – 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).
После первого сета, выигранного Циципасом, второй получился максимально равным. Дело дошло до тай-брека, где Медведев вёл в счёте 4:1, однако затем Стефанос взял четыре очка подряд. Дальше у Циципаса было три матчбола, но россиянин их отыграл и перевёл матч в решающую партию.
В третьем сете соперники взяли по три гейма на своих подачах, после чего Медведев реализовал свой первый в матче брейк-пойнт. Дальше, при 5:4, он подавал на матч, однако допустил несколько ошибок, включая двойную, в результате чего счёт стал равным – 5:5. 11-й гейм забрал Циципас, а следующий выиграл Медведев, завершив его эйсом. Судьба встречи определялась на тай-брейке. Он на порядок лучше удался Циципасу, тогда как у Медведева не шла игра, в частности, он ошибся при выполнении укороченного удара. Итог — 7:1 в пользу греческого теннисиста.
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