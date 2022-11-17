Муратоглу: после победы над Шараповой Гарсию называли будущей первой ракеткой мира

Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, поделился мыслями о чемпионке Итогового турнира WTA, француженке Каролин Гарсии, вспомнив её матч с россиянкой Марией Шараповой.
«Я думаю, что в прошлом Каролин было очень трудно, потому что ожидания от её игры были огромными. Мы все помним тот матч, который она сыграла с Шараповой. Весь теннисный мир говорил, что она будет №1.
Люди сходят от неё с ума, не зная её по-настоящему. Болельщики говорили, что не нужно так сильно рисковать при ударах, ведь это глупо — будто она ничего не понимает в теннисной тактике. Каролин получает много критики. Особенно глупо говорить о том, что её отец не разбирается в теннисе. Я думаю, что это сильно задело Гарсию, поэтому успех не приходил так долго», — приводит слова Муратоглу Tennis up to date.
Гарсия дважды побеждала Шарапову — на турнире в Штутгарте в трёх партиях и на соревнованиях в Торонто в двух сетах.
- 17 ноября 2022
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