Эжени Бушар рассказала, с кем не хотела бы встречаться, и описала идеального мужчину

Финалистка Уимблдона 2014 года, бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар рассказала, что не хотела бы встречаться с человеком из мира тенниса.

«Я бы сказала, что точно не хотела бы встречаться с кем-то из теннисного мира. В этом случае было бы слишком много тенниса, просто нон-стоп», — приводит слова Бушар Sportskeeda, ссылаясь на её слова в подкасте Golf.

Также Эжени рассказала, какими качествами, по её мнению, должен обладать идеальный партнёр.

«Кто-то спортивный, очевидно, был бы идеальным выбором. Он должен проявлять уважение и быть уверенным в себе. Это очень привлекательная черта. И быть забавным», — добавила она.

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