Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после вылета с Итогового турнира ATP

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после вылета с Итогового турнира ATP
Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выложил пост в своих социальных сетях после поражения от представителя США Тейлора Фритца в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч завершился победой американского спортсмена со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.

«Спасибо, Турин! Подошёл конец моего первого выступления на Итоговом турнире ATP, но, тем не менее, это было прекрасное путешествие, и я не могу дождаться момента, чтобы снова вернуться сюда. Увидимся в следующий раз!», — написал Оже-Альяссим.

В других матчах на Итоговом турнире Феликс Оже-Альяссим переиграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля и не смог одолеть представителя Норвегии Каспера Рууда. Во встрече с американцем Тейлором Фритцем решалась судьба второй путёвки в полуфинал.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022