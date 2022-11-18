Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после вылета с Итогового турнира ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выложил пост в своих социальных сетях после поражения от представителя США Тейлора Фритца в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч завершился победой американского спортсмена со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.
«Спасибо, Турин! Подошёл конец моего первого выступления на Итоговом турнире ATP, но, тем не менее, это было прекрасное путешествие, и я не могу дождаться момента, чтобы снова вернуться сюда. Увидимся в следующий раз!», — написал Оже-Альяссим.
В других матчах на Итоговом турнире Феликс Оже-Альяссим переиграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля и не смог одолеть представителя Норвегии Каспера Рууда. Во встрече с американцем Тейлором Фритцем решалась судьба второй путёвки в полуфинал.
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