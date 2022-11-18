Кафельников: поражения Медведева — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников прокомментировал поражение пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогвоого турнира ATP.
«У меня нет однозначного понимания, почему Медведев дважды не смог подать на матч. Поражения — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии.
Не хватило сил на конец сезона? Все игроки в равных условиях. Бессмысленно говорить, что кому-то чего-то не хватило», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Медведеву не удалось прервать серию из поражений, которая началась на турнире в Париже. Тогда россиянин уступил представителю Австралии Алексу де Минору. Затем Даниил приехал на Итоговый турнир, где не смог одолеть Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.
- 18 ноября 2022
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