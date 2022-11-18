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Тарпищев объяснил, почему Медведев не смог выиграть ни одного матча на Итоговом турнире

Тарпищев объяснил, почему Медведев не смог выиграть ни одного матча на Итоговом турнире
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

«У Дани очень скомканный сезон. Он много пропустил, нервная система нетренированная. К тому же ещё и не везёт. Не хватает психологической устойчивости. Всё могло сложиться по-другому.

Всё у Медведева будет нормально. Нужно хорошо провести подготовительный период. Физически он выглядит неплохо, но не в объёмном варианте. Есть вопрос психологического фона из-за того, что происходит вокруг. После хорошего турнира идёт спад. Его весь сезон лихорадит из-за операции. Это всё рабочие моменты. Дель Потро, Надаль, Джокович — все через это приходили. Медведев понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень. Главное, чтобы он в своей голове понял, что эти три проигрыша — ерунда. Мог выиграть у каждого из трёх», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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