Тарпищев объяснил, почему Медведев не смог выиграть ни одного матча на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

«У Дани очень скомканный сезон. Он много пропустил, нервная система нетренированная. К тому же ещё и не везёт. Не хватает психологической устойчивости. Всё могло сложиться по-другому.



Всё у Медведева будет нормально. Нужно хорошо провести подготовительный период. Физически он выглядит неплохо, но не в объёмном варианте. Есть вопрос психологического фона из-за того, что происходит вокруг. После хорошего турнира идёт спад. Его весь сезон лихорадит из-за операции. Это всё рабочие моменты. Дель Потро, Надаль, Джокович — все через это приходили. Медведев понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень. Главное, чтобы он в своей голове понял, что эти три проигрыша — ерунда. Мог выиграть у каждого из трёх», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.